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Как походка влияет на проблемы с потенцией

Диана Товсепова
1 час назад
Эректильная дисфункция у мужчин может быть связана с целым рядом причин. Так, на мужское бессилие могут повлиять болезни сердца, сахарный диабет и серьезный стресс.
Как походка влияет на проблемы с потенцией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Однако японские ученые обнаружили еще один симптом возникновения такой проблемы. Оказывается, чем уже у мужчины шаг, тем больше он рискует столкнуться со слабостью в постели.
Выяснилось это при масштабном исследовании, в котором приняли участие 324 человека. Мужчин просили оценить по тридцатибальной шкале степень своей эректильной дисфункции. А затем проанализировали особенность их походки.
Выяснилось, что риск возникновения импотенции значительно больше, у тех, чей шаг самый узкий относительно роста.
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