Как походка влияет на проблемы с потенцией

Эректильная дисфункция у мужчин может быть связана с целым рядом причин. Так, на мужское бессилие могут повлиять болезни сердца, сахарный диабет и серьезный стресс.

Однако японские ученые обнаружили еще один симптом возникновения такой проблемы. Оказывается, чем уже у мужчины шаг, тем больше он рискует столкнуться со слабостью в постели.

Выяснилось это при масштабном исследовании, в котором приняли участие 324 человека. Мужчин просили оценить по тридцатибальной шкале степень своей эректильной дисфункции. А затем проанализировали особенность их походки.