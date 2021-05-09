Что такое пиелонефрит: симптомы и лечение

Пиелонефритом называют воспаление мочевыделительной системы, которое может протекать в острой и хронической форме. По статистике, около 2/3 урологических больных страдают именно пиелонефритом. Его опасность в том, что симптомы заболевания часто не выражены – его можно принять за цистит, простуду, радикулит и даже гастрит.

Пиелонефрит может не проявляться годами, но, если его вовремя не обнаружить, он перетекает в хроническую форму. Хронический пиелонефрит, лечение которого более долгое и трудоемкое, может дать серьезные осложнения. "Рамблер" подробнее расскажет о причинах, симптомах и способах лечения заболевания почек.

Причины

Кишечную палочку;

Протей;

Стафилококк. Главной причиной пиелонефрита является инфекция. К бактериям, ее вызывающим, относят:

Нерегулярного оттока мочи

Недостаточного кровоснабжения почек

Сниженного иммунитета

Отсутствия личной гигиены Очень редко пиелонефрит вызывается одной бактерией. Как правило, у больных обнаруживается сразу несколько возбудителей. Не всегда бактерии, попадая в мочевыделительную систему, вызывают болезнь. Она может развиться на фоне следующих факторов:

Симптомы

Высокой температурой;

Тошнотой и рвотой;

Частыми позывами к мочеиспусканию;

Потливостью;

Жаждой;

Тупой болью в пояснице. Симптомы заболевания зависят от формы болезни. Пиелонефрит в острой стадии проявляет себя:

Иногда болезни предшествует острый цистит, сопровождающийся частым и болезненным мочеиспусканием, болями в районе мочевого пузыря, появлением крови в моче.

При обнаружении у себя перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Если терапию не начать вовремя, пиелонефрит может перейти в хроническую форму, и вылечить его будет очень трудно.

Лечение

Для предупреждения распространения инфекции назначается курс антибиотиков – перорально, инфузионно или внутривенно.

Кроме антибиотиков могут быть назначены спазмолитики. При необходимости проводится катетеризация мочевого пузыря (в условиях стационара). В исключительных ситуациях прибегают к хирургическому вмешательству.