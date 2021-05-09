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Что такое пиелонефрит: симптомы и лечение

Катерина Саломе
7 часов назад
Пиелонефритом называют воспаление мочевыделительной системы, которое может протекать в острой и хронической форме. По статистике, около 2/3 урологических больных страдают именно пиелонефритом. Его опасность в том, что симптомы заболевания часто не выражены – его можно принять за цистит, простуду, радикулит и даже гастрит.
Что такое пиелонефрит: симптомы и лечение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пиелонефрит может не проявляться годами, но, если его вовремя не обнаружить, он перетекает в хроническую форму. Хронический пиелонефрит, лечение которого более долгое и трудоемкое, может дать серьезные осложнения. "Рамблер" подробнее расскажет о причинах, симптомах и способах лечения заболевания почек.

Причины

Главной причиной пиелонефрита является инфекция. К бактериям, ее вызывающим, относят:
  • Кишечную палочку;
  • Протей;
  • Стафилококк.
Очень редко пиелонефрит вызывается одной бактерией. Как правило, у больных обнаруживается сразу несколько возбудителей. Не всегда бактерии, попадая в мочевыделительную систему, вызывают болезнь. Она может развиться на фоне следующих факторов:
  • Нерегулярного оттока мочи
  • Недостаточного кровоснабжения почек
  • Сниженного иммунитета
  • Отсутствия личной гигиены

Симптомы

Симптомы заболевания зависят от формы болезни. Пиелонефрит в острой стадии проявляет себя:
  • Высокой температурой;
  • Тошнотой и рвотой;
  • Частыми позывами к мочеиспусканию;
  • Потливостью;
  • Жаждой;
  • Тупой болью в пояснице.
Иногда болезни предшествует острый цистит, сопровождающийся частым и болезненным мочеиспусканием, болями в районе мочевого пузыря, появлением крови в моче.
При обнаружении у себя перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Если терапию не начать вовремя, пиелонефрит может перейти в хроническую форму, и вылечить его будет очень трудно.

Лечение

Для предупреждения распространения инфекции назначается курс антибиотиков – перорально, инфузионно или внутривенно.
Кроме антибиотиков могут быть назначены спазмолитики. При необходимости проводится катетеризация мочевого пузыря (в условиях стационара). В исключительных ситуациях прибегают к хирургическому вмешательству.
Наряду с перечисленными видами лечения больному прописывается специальная диета, целью которой является укрепление иммунитета и минимизация нагрузки на мочевыводящую систему.
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