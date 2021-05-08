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Виды рака, о которых почти никто не слышал

Мария Грибова
3 часа назад
О редких формах рака знают даже далеко не все медицинские работники. А лечением занимаются исключительно узкие специалисты. «Рамблер» расскажет о видах рака, о которых вы наверняка не слышали.
Виды рака, о которых почти никто не слышал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рак сердца

Образовавшаяся в сердце опухоль может на протяжении долгого времени оставаться незамеченной. А понять о том, что что-то не так можно только после характерных симптомов, например усталость, боль за грудиной и высокая температура. Согласно статистике, эта форма рака встречается у 50 человек из миллиона.

Рак слюнных желез

Риск развития рака слюнных желез повышен у тех, кто злоупотребляет курением и алкоголем. Пациент с таким заболеванием обычно жалуется на онемение лица, сложности с пережевыванием пищи, уплотнения в области уха, щеки, челюсти. Болезнь встречается у одного пациента из 100 тысяч.

Рак влагалища

Этот вид рака составляет лишь около одного процента от всех онкологических заболеваний, и встречается в основном у женщин в возрасте 50-60 лет. Опухоль может быть как самостоятельным заболеванием, так и возникнуть в результате метастазирования других злокачественных заболеваний. К причинам возникновения этого вида рака относят вирус папилломы человека.

Рак груди у мужчин

Рак молочной железы встречается у мужчин в 100 раз реже, чем у женщин, и лечится обычно теми же способами. Чаще всего с этим заболеванием сталкиваются пациенты старше 60 лет. А к факторам риска относят лишний вес, вредные привычки, работа, связанная с использованием химических веществ, а также мутации в генах BRCA, которые отвечают за рак молочной железы у женщин.
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