Почему после приема пищи нельзя ложиться

Зачастую после приема пищи хочется прилечь, однако не стоит поддаваться этому желанию ближайшие пару часов. «Рамблер» подробнее расскажет о причинах.

Некоторые медики советуют пациентам не принимать горизонтальное или даже сидящее положение после приема пищи, они рекомендуют провести некоторое время в вертикальном положении, а лучше — в умеренной активности. Например, отправиться на прогулку, заняться уборкой или помыть посуду.

Дело в том, что заняв горизонтальное положение, увеличиваетcя риск того, что кислота из желудка начнет забрасываться в пищевод. Это вызывает изжогу и может привести к хроническому заболеванию, которое называется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. К его осложнениям относят рефлюкс-эзофагит или воспаление слизистой нижнего отдела пищевода, а также пищевод Баррета (предраковое состояние, при котором во время приема пищи возникают боли и обнаруживается кровь в рвоте).

«Если человек один раз после еды примет горизонтальное положение, в этом нет ничего страшного. Но если он регулярно это делает, например, у него есть привычка поесть на ночь, перед тем как ложиться спать, или он просто любит полежать после еды, через какое-то время это может привести к развитию рефлюксной болезни, когда содержимое желудка попадает в пищевод и обжигает его»,

— объяснил гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с изданием «Аргументы и факты».