Подагра или артроз: почему опухают пальцы

Опухшие пальцы причиняют особенный дискомфорт. Пальцы могут увеличиваться в объеме вместе со всей кистью руки или по отдельности. Порой даже распухают суставы и пропадает чувствительность. Иногда такое случается из-за задержки жидкости в организме или из-за чрезмерной физической активности, но чаще всего опухшие пальцы - симптом серьезного заболевания. О некоторых из них подробнее расскажет "Рамблер".

Травма

Опухание пальца, ограничение его подвижности и боль могут свидетельствовать о полученной травме — вывихе или переломе. Выяснить, что именно произошло, может травматолог или хирург, поэтому лучше не терять времени и обратиться за помощью к специалистам.

Инфекция

Чаще всего встречается панариций — гнойное воспаление возле ногтя бактериальной или грибковой природы. Но пальцы могут распухнуть и из-за других инфекций, включая герпетическую. Пренебрегать лечением нельзя, так как можно запустить воспаление, и инфекция распространится на весь организм.

Артрит

Ревматоидный артрит поражает суставы, причем пальцы страдают в первую очередь. Обострение болезни вызывает боль и отеки. Другая форма артрита может развиваться при наличии псориаза — хронической неинфекционной болезни, затрагивающей кожу и суставы. Артрит любого типа требует лечения, оставлять болезнь на самотек не следует.

Подагра

Обычно обострение болезни связано со злоупотреблением запрещенными продуктами, и в первую очередь страдают большие пальцы ног. Но и пальцы рук не защищены от этой напасти. Причина воспаления — в кристаллах мочевой кислоты, которые образуются в суставе и повреждают его.

Туннельный синдром

Это заболевание развивается вследствие постоянно повторяющихся, однотипных движений кистью руки и свойственно представителям многих профессий. Синдром проявляется в онемении нескольких пальцев, отеке и нарушении движений.

Болезни почек

Задача почек — выводить из организма отходы жизнедеятельности вместе с лишней жидкостью. Если с почками что-то случается, они перестают справляться со своей задачей. Отеки конечностей и мешки вокруг глаз являются одним из первых симптомов заболевания почек.

Склеродермия