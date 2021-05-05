Одышка может указывать на серьезное заболевание

Соколов отметил, что часто одышка встречается у людей, которые имеют проблемы с легкими или с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На фоне этих недугов может развиться опасное заболевание легочная гипертензия. Эта болезнь усугубляет проблемы, связанные с сердцем и может привести к серьезным нарушениям в его работе.