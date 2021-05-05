Заложенность носа оказалась признаком опасной болезни

Если постоянно игнорировать заложенность носа, это может привести к серьезной опасности. Об этом заявил профессор МГМУ имени Сеченова, врач-отоларинголог Юрий Ульянов, сообщает “Вечерняя Москва”.

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Как объяснил специалист, вдыхаемый человеком воздух увлажняется и согревается в носовых пазухах. В том же случае, если пазухи заложены, они перестают функционировать, внутри носа идет воспалительный процесс, который может привести к синуситу.

По словам Ульянова, синусит опасен тем, что может прорваться в глаза, вызывая сильную головную боль. Если же вовремя не остановить процесс, воспаление может прорваться в мозг и тогда человека придется спасать, причем делать это экстренно.