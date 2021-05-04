Как вовремя распознать микроинсульт

Микроинсульт — это предвестник «настоящего» обширного инсульта. Он является важным сигналом для пациента и его родственников к тому, что необходимо приступить к диагностике и лечению. Но распознать его не так-то просто. «Рамблер» расскажет, как определить, что у вас транзиторная ишемическая атака.
Что такое микроинсульт
Как и любой другой орган, головной мозг нуждается в кислороде и питательных веществах, поставляемых по кровеносным сосудам. Лишенные кровоснабжения нервные клетки погибают уже через несколько минут.
В случае транзиторной ишемической атаки «затор» в сосуде рассасывается самостоятельно, без вмешательства врачей. Однако даже временное «перекрытие кислорода» чревато тяжелыми последствиями для тканей головного мозга. Особенно если оно происходит неоднократно. Совокупный вред от микроинсультов может быть сопоставим с вредом от одного «полноценного» инсульта.
Чаще транзиторные ишемические атаки происходят у людей старше 65 лет. Это связано с возрастными изменениями сосудов, а также с хроническими заболеваниями.
При этом каждый четвертый приступ диагностируется у пациентов молодого возраста. Причинами считаются ухудшение здоровья населения в целом, неправильное питание, вредные привычки, стресс.
Первые признаки микроинсульта
- резкая, нарастающая головная боль, возможно — головокружение;
- онемение части лица, руки или ноги;
- ухудшение зрения, вспышки или черные точки, потемнение в глазах;
- нарушение координации движений (человек может упасть или пошатнуться);
- раздражение на яркий свет или громкие звуки;
- повышение артериального давления;
- тошнота и рвота;
- нарушение речи (человек останавливается на середине фразы, задерживается с ответом на элементарные вопросы, иногда — не может назвать свое имя).
Последствия микроинсульта
Транзиторная ишемическая атака повторяется снова у трети людей. У каждого десятого пациента в течение трех месяцев после микроинсульта развивается инсульт. Иногда это происходит в течение двух дней после первого приступа.
Каждый микроинсульт — удар по здоровью человека. Даже если симптомы отступают без терапии, это свидетельствует о том, что нервные клетки испытывают острый недостаток кислорода и отмирают.
У пациентов после микроинсульта ухудшается память, появляются признаки слабоумия, меняется характер. Нередко у пациентов в следующий раз происходит так называемый «молчащий инсульт»: при этом симптомы приступа отсутствуют, но нарушение кровообращения наносит серьезный вред нервным клеткам. «Молчащий инсульт» не менее опасен, чем тот, что протекает с выраженной симптоматикой.