Признаки, по которым можно определить синдром дырявого кишечника

Синдром дырявого кишечника или протекающей кишки диагностируется довольно трудно и может сильно повлиять на здоровье и качество жизни. «Рамблер» расскажет все, что известно об этом диагнозе и о признаках, по которым можно его определить.

«Дырявый кишечник» — это состояние, при котором слизистая оболочка тонкой кишки повреждается, в результате чего непереваренный частицы пищи, токсичные отходы и бактерии просачиваются» через стенку кишечника и попадают кровоток. Инородные вещества, попадающие в кровь, могут проявлять себя в воспалительных и аллергических реакциях. Например, расстройство кишечника, экзема, мигрень, хроническая усталость, пищевая аллергия, ревматоидный артрит и многое другое.

Во многих случаях подобный диагноз провоцируется диетой и образом жизни. Утоньшение и проницаемость стенок кишечника может быть также вызвана лекарствами, включая антибиотики, стероиды или безрецептурные болеутоляющие средства.

К признакам «дырявого кишечника» относят хроническую диарею, дефицит питательный веществ и витаминов, слабость иммунной системы, головные боли, усталость, кожные высыпания, боль в суставах и многое другое.