Откуда берется «запах старости» и как с ним бороться

К сожалению, с приходом старости может появляться специфический неприятный запах. Зачастую аромат остро ощущается от других пожилых людей, сам же носитель запаха старости не чувствует, как он пахнет. «Рамблер» расскажет, почему появляется подобный запах и можно ли от него избавиться.

Специфический аромат — часть естественного и неизбежного процесса увядания человеческого организма. Как выяснили ученые, всему виной жировое соединение, состоящее из ненасыщенного бесцветного альдегида, вследствие которого в теле человека и происходит соответствующая химическая реакция с высвобождением характерного запаха. Вещество 2-ноненаль начинает вырабатываться в организме после достижения тридцати лет, и с возрастом их объем и количество увеличивается. Таким образом и появляется запах старости.

На «запах старости» также может повлиять ряд других факторов. Например, состояние здоровья, питание, гигиена, проблемы с мочеиспусканием.

Полностью устранить старческих запах тяжело, однако его можно свести к минимуму. В этом может помочь соблюдение правил личной гигиены, ежедневная смена нижнего белья, регулярная стирка одежды. Также нужно помнить про место, в котором живут пожилой человек. Чтобы избавиться от запаха в квартире понадобится генеральная уборка или даже ремонт целого помещения.