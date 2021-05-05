Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Заложенность носа оказалась одним из признаков опасной болезни

Lenta.ruиещё 8
5 часов назад
Врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов рассказал, что заложенность носа является одним из признаков опасной болезни. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Заложенность носа оказалась одним из признаков опасной болезни
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
По словам специалиста, нос призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Однако при заложенности пазухи не функционируют, что может означать то, что внутри носа идет воспалительный процесс, иногда приводящий к синуситу.
Специалист пояснил, что синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может прорваться в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль.
Ульянов подчеркнул, что воспаление может прорваться в мозг, и тогда понадобится экстренно спасать человека. Он заключил, что головная боль — это состояние пазух носа, поскольку они «занимают почти половину головы».
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители