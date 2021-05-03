О чем предупреждает звон в ушах

Сегодня тиннитус - довольно распространенное явление, доставляющее массу неудобств. Характерные звуки в ушах могут быть вызваны прослушиванием громкой музыки, перепадами давления во время полета и даже стрессом. Многие быстро привыкают к звону в ушах и перестают обращать на него внимание, но порой он может обернуться для здоровья самыми печальными последствиями. "Рамблер" расскажет, о чем предупреждает тиннитус.

Остеохондроз

Из-за повреждений или других изменений в шее артерии, расположенные в этой части зажаты и у них плохой кровоток. Вследствие этого вы не только слышите звон, но также испытываете головокружение, виднеется пелена или черные точки перед глазами, ощущаете нарушение координации и тошноту. В таких случаях необходима диагностика полного спектра.

Гипертония

В задней ушной артерии возникает спазм сосудов, после чего приток крови, обогащённый кислородом, сокращается или прекращается. От этого звенит в ушах так, словно звук от сердца, с характерным пульсированием. Отметили у себя? Бегите к терапевту и кардиологу, возможно, что назначенные препараты сужают сосуды и поэтому снижается артериальное давление.

Черепно-мозговые травмы

Из-за травмы головы внутри возникает отек, который мешает работе различных зон мозга. Так возникают головные боли, головокружение, ухудшение координации и зрения, а также другие симптомы. И шум при таких случаях непредсказуем – свист, звон, металлический треск и т.п. После всех обследований врач (терапевт или травматолог) назначает лечение, направленное на снятие отека мозга, и спокойный режим дня без перенапряжения.

Атеросклероз

Показатель холестерина не всегда должен быть сильно высоким, чтобы вы ощутили его влияние. Достаточно того, что холестериновых бляшек будет чуть больше нормы и они будут препятствовать движению крови, создавая шум. Часто этот звон сопровождается головокружением. Обратитесь к неврологу, он назначит вам МРТ и ангиографию, которые покажут степень поражения сосудистой системы. Только после этого вам будут назначены препараты.

Опухоль головного мозга