О каких болезнях говорит внезапное похудение

Потеря лишних килограммов без диет и чрезмерных физических нагрузок – мечта многих людей. Вот только резкое и беспричинное похудение подчас может указывать на развитие серьезных заболеваний. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Гипертиреоз

Данный недуг провоцирует щитовидную железу вырабатывать избыточное количество гормонов, которые и влияют на колебания веса. Помимо данного симптома на гипертиреоз, как правило, указывают: непереносимость жары, учащенное сердцебиение, выпадение волос и бессонница.

Язва

Одним из главных признаков язвы является сильная боль в животе, которая чревата ухудшением аппетита. А это, в свою очередь, ведет к внезапному похудению. Если вы заподозрили у себя наличие язвенной болезни, необходимо обратиться к гастроэнтерологу.

Онкология