О каких болезнях говорит внезапное похудение

Потеря лишних килограммов без диет и чрезмерных физических нагрузок – мечта многих людей. Вот только резкое и беспричинное похудение подчас может указывать на развитие серьезных заболеваний. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Гипертиреоз
Данный недуг провоцирует щитовидную железу вырабатывать избыточное количество гормонов, которые и влияют на колебания веса. Помимо данного симптома на гипертиреоз, как правило, указывают: непереносимость жары, учащенное сердцебиение, выпадение волос и бессонница.
Язва
Одним из главных признаков язвы является сильная боль в животе, которая чревата ухудшением аппетита. А это, в свою очередь, ведет к внезапному похудению. Если вы заподозрили у себя наличие язвенной болезни, необходимо обратиться к гастроэнтерологу.
Онкология
Лейкемия, рак легких, рак поджелудочной железы, рак груди и толстой кишки нередко проявляются посредством значительной потери веса. Некоторые виды онкологии ускоряют метаболизм в состоянии покоя, другие производят провоцирующие воспаление белки, которые и приводят к потере веса.