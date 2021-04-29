Насколько опасно хрустеть пальцами

Многие люди просто обожают хрустеть пальцами. Иногда они делают это, чтобы размяться. А иногда это входит в привычку и раздражает окружающих. "Рамблер" выяснил, приносит разминка суставов пользу или вред.

Вокруг привычки хрустеть пальцами витает много мифов, которые решил развеять американский врач Доналд Ангер. Он на протяжении 60 лет хрустел пальцами одной руки и наблюдал за реакцией организма, но разницы никакой не заметил.

Безобидный хруст пальцев — это звук лопающихся пузырьков газа, образованного в суставах. В момент напряжения сустава давление в области соединения падает, а синовиальная жидкость начинает колебаться с большой скоростью и вскипает. В капсуле образуется пузырек газа, который лопается и издает звук.

Однако ортопеды считают, что звук образуется в сухожилиях и связках из-за сопротивления при резком сгибании. Врачи считают, что частые и резкие движения могут привести к дестабилизации суставов.

В целом, привычка хрустеть пальцами не может привести к серьезным сбоям в организме. При этом хруст может появиться в следствии травм, воспаления мышц, врожденной патологии развития суставов, а также серьезных заболеваний типа артроза.

Помимо этого, на хруст пальцами влияет уровень стресса. Человек, который систематически хрустит пальцами, часто делает это в порыве попытки снизить эмоциональное напряжение, стремится сосредоточиться. Правда, это может перерасти в психологическую зависимость.