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Насколько опасно хрустеть пальцами

Даня Виттиг
2 часа назад
Многие люди просто обожают хрустеть пальцами. Иногда они делают это, чтобы размяться. А иногда это входит в привычку и раздражает окружающих. "Рамблер" выяснил, приносит разминка суставов пользу или вред.
Насколько опасно хрустеть пальцами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Вокруг привычки хрустеть пальцами витает много мифов, которые решил развеять американский врач Доналд Ангер. Он на протяжении 60 лет хрустел пальцами одной руки и наблюдал за реакцией организма, но разницы никакой не заметил.
Безобидный хруст пальцев — это звук лопающихся пузырьков газа, образованного в суставах. В момент напряжения сустава давление в области соединения падает, а синовиальная жидкость начинает колебаться с большой скоростью и вскипает. В капсуле образуется пузырек газа, который лопается и издает звук.
Однако ортопеды считают, что звук образуется в сухожилиях и связках из-за сопротивления при резком сгибании. Врачи считают, что частые и резкие движения могут привести к дестабилизации суставов.
В целом, привычка хрустеть пальцами не может привести к серьезным сбоям в организме. При этом хруст может появиться в следствии травм, воспаления мышц, врожденной патологии развития суставов, а также серьезных заболеваний типа артроза.
Помимо этого, на хруст пальцами влияет уровень стресса. Человек, который систематически хрустит пальцами, часто делает это в порыве попытки снизить эмоциональное напряжение, стремится сосредоточиться. Правда, это может перерасти в психологическую зависимость.
Стоит насторожиться, если хруст сопровождается острой болью и происходит регулярно. Такие симптомы говорят о том, что мышцы находятся в постоянном напряжении и не могут справиться со своими функциями.
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