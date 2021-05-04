Можно ли умереть от недосыпа

Плохое качество сна – одна из ключевых проблем современных людей. Информационный шум, невозможность отстраниться от проблем даже ночью и переработки отбирают у людей полноценный сон. Подробнее о разновидностях расстройства сна и о том, чем они чреваты – в материале "Рамблера".

Если вам бывает тяжело уснуть несколько раз в неделю – это является физиологически допустимыми колебаниями сна. Но в случае, когда подобное за семь дней происходит три раза и чаще, это уже болезнь, в борьбе с которой может помочь специалист.

Самая распространенная форма расстройства – острая нехватка сна. По словам экспертов, в большинстве случаев ее провоцируют психологический или физический стресс, которому люди подвергаются ежедневно. Но есть и хорошая новость: проблемы со сном уходят, как только стресс исчезает.

Вместе с тем хроническая бессонница может длиться месяцами и даже годами. Регулярный дефицит сна в два раза ухудшает трудоспособность, а еще увеличивает риск возникновения несчастных случаев. Вдобавок к этому, люди, которые спят меньше семи часов имеют повышенный риск развития гипертонии, сахарного диабета, а также склонны к проблемам с иммунитетом. Таким образом, недосып увеличивает и риск смерти.