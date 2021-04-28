При каких проблемах с памятью самое время бить тревогу

С возрастом у людей возникают проблемы с памятью. Это связано с тем, что снижается работоспособность мозга и восприимчивость нервных клеток. Если пожилой человек забыл, куда положил очки или ключи, или испытывает трудности при пользовании современными гаджетами, не стоит беспокоиться. Однако бывают случаи, на которые необходимо обратить внимание.

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Обычно на нарушения памяти у людей преклонного возраста не обращают должного внимания, хотя это может свидетельствовать о серьезных проблемах, например, о развитии деменции – приобретенного слабоумия.

Доктор медицинских наук Анна Боголепова сообщила изданию АиФ.ru о том, как отличить заболевание от забывчивости, нужно внимательно наблюдать за состоянием престарелых:

Поводом для беспокойства может быть то, что человек начал с трудом выполнять привычные действия, которые до этого делал не задумываясь. Выяснение одного и того же вопроса несколько раз, но иногда это следствие усталости. Очень важным признаком считается дезориентация во времени и пространстве, когда человек стал путать утро и вечер, забывать где он находится и пугаться этого.

Забывать название того или иного предмета или путать имена в зрелом возрасте дозволительно, но если человек допускает ошибки в элементарных вещах, например, начал класть шкатулку с украшениями в холодильник, а колбасу — в комод, необходима помощь специалиста. Резкие изменения характера и настроения – опасный звоночек. Например, из уверенного в себе оптимиста, человек стал испуганным пессимистом.