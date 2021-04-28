Может ли привычка трясти ногой превратиться в болезнь

Наверное, вы не раз замечали, как люди непроизвольно начинают дергать ногами. Иногда действия становятся настолько сильными, что человек начинает раскачивать стол или тревожить соседа в автобусе. "Рамблер" выяснил, откуда берется привычка и может ли она перерасти в болезнь.

Легкая тряска конечностей возникает, когда человек нервничает или недостаточно отдыхает. Причем, возраст человека и уровень ответственности не имеет значения. И глава компании, и ребенок могут одинаково потряхивать ногами, переминаться с носка на пятку от нервов.

Движение может происходить совершенно неосознанно. Человек будет думать, что он уравновешенный и спокойный, но тело при этом будет говорить о другом. Обычно близкие первые отмечают, что привычка закрепилась.

По мнению терапевта Черила Хассана, тряска ногой помогает человеку успокоить самого себя, так мозг переключает внимание с тревожных мыслей на какую-то деятельность. Энергия высвобождается и вы немного успокаиваетесь.

Однако привычка трясти ногой может перейти в стадию вредной, стать навязчивой и начать раздражать других. В этом случае человеку необходимо обратиться к психотерапевту и неврологу. Для подобного расстройства даже придумали называние "синдром беспокойных ног”.