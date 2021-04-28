Как работает кодирование от алкоголизма

Кодирование от алкоголизма некогда было популярным методом избавления от зависимости. Сейчас оно не пользуется такой большой популярностью из-за того, что людям предлагают комплексную психологическую и лекарственную помощь. Однако некоторые пациенты уверены, что им поможет только этот метод, а также есть люди, которые избавились от тяги к спиртному с помощью кодирования. "Рамблер" рассказывает, как действует кодирование от алкоголизма.

Существует несколько видов кодирования, но большинство из них основаны на психологическом воздействии на человека. Также применяются антинаучные методы, например, гипноз.

Лекарственные препараты

медицине известны препараты, которые снижают тягу к алкоголю из-за тяжелых последствий употребления спиртного. В большинстве препаратов используется вещество дисульфирам. Этот препарат останавливает процесс распада этилового спирта, из-за чего человек не пьянеет, а спиртное вызывает в организме сильнейшую интоксикацию. В результате у человека, который употребил спиртное, ухудшается самочувствие: начинается тошнота, рвота, повышается АД и пульс. Согласно медицинским исследованиям, из-за такой реакции у пациентов вырабатывается рефлекс на отвращение к алкоголю.

Психотерапевтический метод

Многие люди страдают от психологической тяги к алкоголю. На ранних стадиях можно произвести кодирование только на уровне восприятия спиртного. На пациента воздействуют с помощью социальной рекламы, а также врачи могут корректировать психологическое состояние с помощью различных препаратов. Этот метод интересен тем, что с его помощью врач пытается проникнуть в суть проблемы и понять, из-за чего именно человек начал употреблять алкоголь.

Антинаучные методы