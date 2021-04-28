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Как работает кодирование от алкоголизма

Елизавета Назарова
6 часов назад
Кодирование от алкоголизма некогда было популярным методом избавления от зависимости. Сейчас оно не пользуется такой большой популярностью из-за того, что людям предлагают комплексную психологическую и лекарственную помощь. Однако некоторые пациенты уверены, что им поможет только этот метод, а также есть люди, которые избавились от тяги к спиртному с помощью кодирования. "Рамблер" рассказывает, как действует кодирование от алкоголизма.
Как работает кодирование от алкоголизма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Существует несколько видов кодирования, но большинство из них основаны на психологическом воздействии на человека. Также применяются антинаучные методы, например, гипноз.

Лекарственные препараты

медицине известны препараты, которые снижают тягу к алкоголю из-за тяжелых последствий употребления спиртного. В большинстве препаратов используется вещество дисульфирам. Этот препарат останавливает процесс распада этилового спирта, из-за чего человек не пьянеет, а спиртное вызывает в организме сильнейшую интоксикацию. В результате у человека, который употребил спиртное, ухудшается самочувствие: начинается тошнота, рвота, повышается АД и пульс. Согласно медицинским исследованиям, из-за такой реакции у пациентов вырабатывается рефлекс на отвращение к алкоголю.

Психотерапевтический метод

Многие люди страдают от психологической тяги к алкоголю. На ранних стадиях можно произвести кодирование только на уровне восприятия спиртного. На пациента воздействуют с помощью социальной рекламы, а также врачи могут корректировать психологическое состояние с помощью различных препаратов. Этот метод интересен тем, что с его помощью врач пытается проникнуть в суть проблемы и понять, из-за чего именно человек начал употреблять алкоголь.

Антинаучные методы

Некоторые люди пользуются антинаучными методами для кодирования от алкоголизма. Сюда входит гипноз, внушение и многие други способы. Например, раньше существовали компании, которые лечили от алкоголизма с помощью "25 кадра". Отмечается, что нет достоверных исследований о том, насколько эти методы безопасны для человека и насколько они эффективны.
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