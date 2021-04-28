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Крошечная родинка на ноге женщины оказалась раковой опухолью

Lenta.ru
10 часов назад
29-летняя женщина из Глостера, Великобритания, заболела раком кожи после ежедневного посещения солярия в течении трех месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.
Крошечная родинка на ноге женщины оказалась раковой опухолью
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Люси Хартленд (Lucy Hartland) не нравился слишком бледный оттенок ее кожи. Женщина перепробовала множество средств для автозагара, но все они не давали требуемого эффекта. Тогда Хартленд начала принимать солнечные ванны в солярии по 10-15 минут каждый день, используя специальные средства для ускорения загара.
Спустя три месяца британка обнаружила, что на ее левой голени появилась крошечная родинка. Хартленд обратилась к врачу, который направил женщину на биопсию. Через несколько дней ей сообщили, что небольшое образование на ноге оказалось первой стадией меланомы. Хартленд пришлось перенести срочную операцию по удалению опухоли и вторую по пересадке кожи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
«Я просто хотела как следует загореть, и не представляла, какому риску подвергаюсь»,
— рассказала женщина.
Болезни и лекарства,
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