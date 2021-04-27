Чем опасен хронический тонзиллит

Наверное, у всех в детстве была ангина. При остром тонзиллите поднимается температура, начинает болеть горло, а гланды покрываются белым налетом и гнойниками. Обычно уже через неделю человек выздоравливает. Однако у некоторых тонзиллит перерастает в хроническое состояние. "Рамблер" рассказывает, что это такое и чем опасно заболевание.

Хроническим тонзиллит может стать, если когда-то организм не смог до конца победить инфекцию. Для такого состояния характерны постоянно воспаленные миндалины, боль в горле, увеличенные лимфоузлы, неприятный запах изо рта и "камни" на гландах.

Как говорят врачи, не так страшна сама ангина, как ее последствия. В случае с хроническим тонзиллитом последствия могут быть серьезными. Например, воспаление может подняться в ухо и спровоцировать отит. Также увеличенные миндалины блокируют доступ кислорода в организм. Это может привести к одышке и апноэ, когда человек перестает дышать на некоторое время во сне. Отсюда сопутствующие проблемы — усталость, плохое настроение, тахикардия, а в худшем случае — острые сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.