Что строго запрещено делать людям с повышенным давлением

Уже весна, и, как известно, в это время обостряются все заболевания человека. А повышенное артериальное давление – один из самых распространенных недугов в мире, поэтому гипертоникам нужно быть внимательнее к себе и собственному здоровью.

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Артериальная гипертония вызывает различные осложнения, например, инсульт, сосудистую деменцию, хроническую почечную и сердечную недостаточность и прочее. Но вокруг заболевания витает множество мифов, из-за которых люди недостаточно серьезно относятся к повышенному давлению. Об этом сообщает издание "Медик Форум".

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Для начала нужно понимать, что чем выше давление, тем тяжелее сердцу закачивать кровь. Средние показатели давления зависят от возраста: в 20 лет – 120/70, в 40 – 130/80, а старше 50 – 135/84. Если ваше давление продолжительно держится на отметке 140/90, это говорит о гипертонии, вам необходимо обратиться ко врачу.

Главные ошибки людей состоят в том, что они несерьезно относятся к данной проблеме. Гипертония – это не норма! Конечно, исключением будет разовый скачок давления на фоне стресса или переутомления, он не должен вызывать опасений.

Давление должно быть не ниже 90/60 и не выше 135/84.

Также нельзя ждать обострения болезни для обращения ко врачу. Несвоевременная диагностика может привести к преждевременной смерти, а в другом случае спутником вашей старости будут сердечная недостаточность или инсульт. Поэтому с 25 лет периодически измеряйте свое давление.

Третьей распространенной ошибкой считается отказ от лекарств при нормализации давления. Дело в том, что, если вы допустили появление этой болезни, то она с вами останется на всю жизнь. Но можно смягчить ее воздействие на организм, потому как большинство препаратов имеют продленное действие. Многие любят обращаться к народным средствам, конечно, можно применять настойку боярышника, калину, бруснику и т.д., но они не эффективны как препараты, назначенные врачом.

Отказываться от активного образа жизни не стоит. Конечно, нужно исключить бег, силовые тренировки, но мягкие нагрузки типа быстрой ходьбы, плавания, езды на велосипеде пойдут только на пользу.