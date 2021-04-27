Ученые объяснили опасность рыбьего жира

Американские ученые объяснили опасность пищевых добавок с омега-3 для одной группы людей. По данным специалистов, рыбий жир, который обычно назначают для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, может спровоцировать у некоторых пациентов мерцательную аритмию. Выводы экспертов опубликованы в журнале European Heart Journal — Cardiovascular Pharmacotherapy.

Оказалось, что для людей с высоким уровнем липидов в крови омега-3-ненасыщенные жирные кислоты могут привести к дефибрилляции предсердий. По данным статистики, которая приводится в статье, у людей с этим недугом в пять раз повышен риск инсульта.

Для исследования специалисты на протяжении от двух до 7,4 лет наблюдали за 50 277 пациентами, которые получали рыбий жир или плацебо. При этом доля омега-3 в их пищевых добавках колебалась. Таким образом, ученым удалось установить однозначную связь между этой добавкой и возникновением аритмии.