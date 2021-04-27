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Ученые объяснили опасность рыбьего жира для одной группы людей

Lenta.ruиещё 1
27 апреля 2021
Американские ученые объяснили опасность пищевых добавок с омега-3 для одной группы людей. По данным специалистов, рыбий жир, который обычно назначают для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, может спровоцировать у некоторых пациентов мерцательную аритмию. Выводы экспертов опубликованы в журнале European Heart Journal — Cardiovascular Pharmacotherapy.
Ученые объяснили опасность рыбьего жира
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Оказалось, что для людей с высоким уровнем липидов в крови омега-3-ненасыщенные жирные кислоты могут привести к дефибрилляции предсердий. По данным статистики, которая приводится в статье, у людей с этим недугом в пять раз повышен риск инсульта.
Для исследования специалисты на протяжении от двух до 7,4 лет наблюдали за 50 277 пациентами, которые получали рыбий жир или плацебо. При этом доля омега-3 в их пищевых добавках колебалась. Таким образом, ученым удалось установить однозначную связь между этой добавкой и возникновением аритмии.
Ранее специалисты из медицинского сообщества Action on Salt назвали запрещенные при высоком давлении продукты. По их данным, людям с таким недугом нельзя употреблять еду с высоким содержанием соли, особенно вяленое мясо.
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