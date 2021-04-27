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Пять признаков того, что у вас могут быть тромбы

Мира Маркина
2 часа назад
У здорового человека тромбы – сгустки свернувшейся крови – защищают тело при царапинах и ранах, а затем распадаются и исчезают.
Пять признаков того, что у вас могут быть тромбы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Однако, если у человека проблемы со здоровьем, все может происходить иначе. Тромбы могут возникать внутри вен и провоцировать тромбоз, который чреват инфарктом, инсультом и тромбоэмболией лёгочной артерии.
Подробнее о том, по каким признакам можно выявить наличие сгустков крови в сосудах, – расскажет "Рамблер".

Отечность в конечностях

Отек может возникнуть как в том месте, где закупорен сосуд, так и распространиться на всю руку или ногу.

Судороги ног

Регулярные судороги могут указывать на нарушение кровообращения, вызвать которое могут, в частности, тромбы.

Изменение температуры кожи

В районе сгустка кожа может нагреваться и зудеть на постоянной основе.

Беспричинные приступы тошноты и рвоты

Если вы регулярно испытываете тошноту без видимых на то причин, это может сигнализировать о тромбозе мезентериальных сосудов, снабжающих кровью разные отделы кишечника.

Боль в животе

Если дискомфорт в области живота не проходит, а боль усиливается после приемов пищи, это верный повод обратиться к врачу. Кроме того, насторожить должны вздутие живота и диарея.
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