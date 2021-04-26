Как живет человек, который носил сердце в рюкзаке

Как выяснил "Рамблер", в 2012 году у Эндрю диагностировали кардиомиопатию, которая влияет на эффективность перекачивания крови сердцем. В тяжелом состоянии Эндрю пролежал в клинике четыре месяца. Там ему должны были "вшить" механический насос, который бы помогал левому желудочку качать кровь. Этот насос медики считают искусственным сердцем, потому как он фактически берет на себя его работу. Устройство состоит из компьютера и двух батарей, которые производят энергию и контролируют искусственное сердце.