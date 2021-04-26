Как живет человек, который носил сердце в рюкзаке

Эндрю Джонс
сейчас в идеальной форме. Он занимается фитнесом, постоянно тренируется и буквально излучает счастье. Но в его организме есть одна особенная деталь — искусственное сердце. Когда-то он носил сердце в рюкзаке, а теперь живет с ним и ставит его на зарядку так, будто бы это просто какой-то гаджет.
Фото: @fitnesswithaj@fitnesswithaj
"Привет, меня зовут Эндрю Джонс, и у меня нет пульса! Да, я самый круто выглядящий зомби, которого вам когда-либо доводилось видеть...", — говорит он о себе.
Как выяснил "Рамблер", в 2012 году у Эндрю диагностировали кардиомиопатию, которая влияет на эффективность перекачивания крови сердцем. В тяжелом состоянии Эндрю пролежал в клинике четыре месяца. Там ему должны были "вшить" механический насос, который бы помогал левому желудочку качать кровь. Этот насос медики считают искусственным сердцем, потому как он фактически берет на себя его работу. Устройство состоит из компьютера и двух батарей, которые производят энергию и контролируют искусственное сердце.
После операции пациент Эндрю принимал в принимал около 50 различных таблеток в день. Даже в 2020 году, спустя несколько лет, Джонс продолжает носить с собой с сумку с медикаментами. Организм Эндрю постепенно восстанавливался и он решил вернуться к тренировкам.
Теперь он живет практически как обычный человек и умудряется держать себя в отличной форме. Тренируется, пользуется популярностью в Сети и наслаждается жизнью.