О том, что руки необходимо мыть, известно нам с детства. За день рука человека контактирует с десятками и сотнями самых разных поверхностей. Но далеко не все знают, какие именно болезни можно подхватить, если не мыть руки. "Рамблер" выяснил, какие болезни передаются через грязные руки чаще всего.

ОРВИ и грипп

Да, ОРВИ распространяются воздушно-капельным путем, однако риск заражения через грязные руки не менее серьезен. Чаще всего таким образом мы заражаемся от близких. Частички жидкостей, в которых содержится вирус, оседают на различных предметах и могут спровоцировать болезнь.

В осенне-зимний сезон следует мыть руки как можно чаще, особенно перед едой и по возвращению домой с улицы. Также можно продолжать носить защитную маску в общественных местах.

Конъюнктивит

Обычно конъюнктивит вызывают вирусы или бактерии, передающиеся через грязные руки, но существует аллергический и токсический вид конъюнктивита. В этом случае вещество попадает в глаз руками.

Гепатит А

Гепатит А нарушает нормальную работу печени и вылечить его непросто. Из симптомов отмечают лихорадку с температурой до 39–40 градусов, тошноту, головную боль, ощущение тяжесть в подреберье справа. Моча больного темнеет, становясь похожей на крепко заваренный чай.

Гельминтоз

Типичный миф про глисты, на самом деле, не миф. Яйца гельминтов чаще всего попадают в организм именно через грязные руки, а одним из основных источников заражения служат животные. Поэтому необходимо тщательно вымыть руки после контакта с животными. А также можно проводить профилактику с помощью медикаментов.

Кишечные инфекции