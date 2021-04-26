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Какие болезни передаются через грязные руки

Даня Виттиг
7 часов назад
О том, что руки необходимо мыть, известно нам с детства. За день рука человека контактирует с десятками и сотнями самых разных поверхностей. Но далеко не все знают, какие именно болезни можно подхватить, если не мыть руки. "Рамблер" выяснил, какие болезни передаются через грязные руки чаще всего.
Какие болезни передаются через грязные руки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ОРВИ и грипп

Да, ОРВИ распространяются воздушно-капельным путем, однако риск заражения через грязные руки не менее серьезен. Чаще всего таким образом мы заражаемся от близких. Частички жидкостей, в которых содержится вирус, оседают на различных предметах и могут спровоцировать болезнь.
В осенне-зимний сезон следует мыть руки как можно чаще, особенно перед едой и по возвращению домой с улицы. Также можно продолжать носить защитную маску в общественных местах.

Конъюнктивит

Обычно конъюнктивит вызывают вирусы или бактерии, передающиеся через грязные руки, но существует аллергический и токсический вид конъюнктивита. В этом случае вещество попадает в глаз руками.

Гепатит А

Гепатит А нарушает нормальную работу печени и вылечить его непросто. Из симптомов отмечают лихорадку с температурой до 39–40 градусов, тошноту, головную боль, ощущение тяжесть в подреберье справа. Моча больного темнеет, становясь похожей на крепко заваренный чай.

Гельминтоз

Типичный миф про глисты, на самом деле, не миф. Яйца гельминтов чаще всего попадают в организм именно через грязные руки, а одним из основных источников заражения служат животные. Поэтому необходимо тщательно вымыть руки после контакта с животными. А также можно проводить профилактику с помощью медикаментов.

Кишечные инфекции

Под "болезнью грязных рук" подразумевают дизентерию, брюшной тиф, ротавирусную инфекцию, лямблиоз. Признаками всех этих заболеваний служат диарея, рвота и тошнота, часто наблюдается повышение температуры тела.
Болезни и лекарства,
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