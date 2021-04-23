Какие проблемы с организмом провоцируют судороги в ногах

Хотя бы раз в жизни судороги в ногах возникали даже у самого здорового человека. Порой они совершенно безобидны, но иногда могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Самые тяжелые и опасные для жизни судороги проявляются посредством сокращения практически всех мышц. Они называются генерализованными и зачастую сопровождаются потерей сознания. Такие спазмы требуют скорейшей медицинской помощи. Подробнее о других причинах судорог в ногах – в материале "Рамблера".

Прием лекарственных препаратов

В частности, адсорбентов и антацидных средств, применяемых при лечении изжоги, ведь они могут мешать полноценному усвоению магния и кальция (их дефицит влияет на мышечную активность). Опасность также представляют мочегонные препараты, которые имеют побочный эффект в виде выведения из организма калия и магния.

Стресс

В стрессовой ситуации организм активно вырабатывает гормон кортизол. Один из его побочных эффектов – ухудшение всасывания кальция в кишечнике и повышенное его выведение почками.

Злоупотребление протеинами