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Какие проблемы с организмом провоцируют судороги в ногах

Мира Маркина
4 часа назад
Хотя бы раз в жизни судороги в ногах возникали даже у самого здорового человека. Порой они совершенно безобидны, но иногда могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Какие проблемы с организмом провоцируют судороги в ногах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Самые тяжелые и опасные для жизни судороги проявляются посредством сокращения практически всех мышц. Они называются генерализованными и зачастую сопровождаются потерей сознания. Такие спазмы требуют скорейшей медицинской помощи. Подробнее о других причинах судорог в ногах – в материале "Рамблера".

Прием лекарственных препаратов

В частности, адсорбентов и антацидных средств, применяемых при лечении изжоги, ведь они могут мешать полноценному усвоению магния и кальция (их дефицит влияет на мышечную активность). Опасность также представляют мочегонные препараты, которые имеют побочный эффект в виде выведения из организма калия и магния.

Стресс

В стрессовой ситуации организм активно вырабатывает гормон кортизол. Один из его побочных эффектов – ухудшение всасывания кальция в кишечнике и повышенное его выведение почками.

Злоупотребление протеинами

Как правило, организм усваивает глюкозу из углеводов, а не из жиров. Если же глюкозы в крови мало, то в ход идут жировые запасы, что провоцирует появление в крови кетонов. При их избытке развивается кетоз, повышающий риск возникновения камней в почках, поскольку большое количество кальция выводится через мочу.
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