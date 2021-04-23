Что такое диализ и кому он необходим

Диализ – это способ очищения крови от вредных веществ и лишней жидкости посредством специального гипертонического раствора. В его составе содержатся электролиты, как в плазме крови, а еще высокая концентрация глюкозы. Подробнее о том, кому необходима данная процедура – в материале "Рамблера".
Абсолютно здоровый человек не нуждается в диализе. Фильтрацией его крови и производством мочи занимаются почки. Но если они повреждены, в организме накапливаются продукты метаболизма, электролиты и другие соединения. Если не избавиться от них вовремя, это может быть чревато летальным исходом.
Как правило, диализ назначают при хронической почечной недостаточности. Спровоцировать ее могут:
- сахарный диабет
- гломерулонефрит, или иммунное воспаление почек
- васкулит – воспаление сосудов
- поликистоз почек – формирование в них большого количества полостей с жидкостью
- артериальная гипертензия
В некоторых случаях диализ бывает необходим при острой почечной недостаточности, которая развивается в течение нескольких дней. Она может быть вызвана отравлением лекарствами или наркотиками, шоковым состоянием из-за ожога, кровопотери или сепсиса, а также закупоркой мочевыводящих путей камнем или сосудов почек тромбами.
При назначении диализа медик в первую очередь обращает внимание на снижение функции почек до 10-15%.