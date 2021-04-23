Мясников предупредил об опасности парацетамола

Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала «Россия 1» назвал противопоказания для приема парацетамола. Его слова приводит РИА Новости.
Жаропонижающий и обезболивающий препарат может быть опасен при передозировке и хронических заболеваниях, предупредил специалист. Также его нельзя употреблять с алкоголем или при симптомах похмелья, поскольку это усилит нагрузку на печень и может привести к токсическим поражениям.
Мясников добавил, что парацетамол не следует применять людям с заболеваниями печени, такими как инфекционный гепатит, цирроз или стеатогепатоз (неалкогольная жировая болезнь печени — прим. «Ленты.ру»).
«Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка пятьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени»,
Мясников напомнил, что парацетамол входит во многие порошковые препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, однако не все обращают на это внимание.
Ранее специалист рассказал о смертельной опасности популярных обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов. Главным их недостатком врач назвал то, что подобные препараты крайне вредны для желудка. Кроме того, они могут вызывать кровотечения.