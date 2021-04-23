Мясников предупредил об опасности парацетамола

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал противопоказания для приема парацетамола. Его слова приводит РИА Новости.

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Жаропонижающий и обезболивающий препарат может быть опасен при передозировке и хронических заболеваниях, предупредил специалист. Также его нельзя употреблять с алкоголем или при симптомах похмелья, поскольку это усилит нагрузку на печень и может привести к токсическим поражениям.

Мясников добавил, что парацетамол не следует применять людям с заболеваниями печени, такими как инфекционный гепатит, цирроз или стеатогепатоз (неалкогольная жировая болезнь печени — прим. «Ленты.ру»).

«Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка пятьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени»,

— подчеркнул врач.

Мясников напомнил, что парацетамол входит во многие порошковые препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, однако не все обращают на это внимание.