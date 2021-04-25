Как не пропустить поверхностный гастрит

"Поверхностный гастрит является разновидностью хронического гастрита и выражается в повышенной секреторной функции желудка и воспалением его слизистой", — считает Алексей Поваляев.
«Причиной заболевания могут стать как неправильное питание — употребление жирной и острой пищи, так и некорректное лечение острого гастрита или вовсе пренебрежение лечением. Бактерии Helicobacter pylori также могут стать причиной гастрита, на них приходится большинство случаев наличия у людей хронического гастрита»,— объясняет Алексей Поваляев.
«Симптомами заболевания являются наличие сильного кислого запаха изо рта, расстройства желудка, чувство тяжести, тошнота и рвота. Возникновение любого из этих симптомов может служить причиной для того, чтобы посетить гастроэнтеролога. Только специалист может провести необходимые лабораторные и диагностические исследования, позволяющие точно поставить диагноз и назначить корректную терапию. Если не заниматься этим вопросом, есть риск перехода заболевания в атрофический гастрит, который ведет к нарушениям переваривания пищи», — объясняет врач.