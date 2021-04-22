Что делать, если вас укусил клещ

Многие люди неслучайно опасаются клещей: эти насекомые переносят клещевой энцефалит и болезнь Лайма, что может быть чревато инвалидностью и даже смертью. Однако, если вовремя обнаружить укус и предпринять необходимые меры, тяжелых последствий можно избежать. Подробнее о том, как обезопасить себя, – в материале "Рамблера".

Незамедлительно снимите одежду и обувь

Как правило, на природе клещ цепляется на одежду, а уже потом впивается в кожу. Именно поэтому, вернувшись с прогулки, сразу же снимите обувь и всю одежду, а последнюю отправьте в стирку.

Примите душ

Потоки теплой воды смоют насекомых, которых вы могли не заметить на коже. По мнению специалистов, горячий душ, принятый в течение двух часов после пребывания на природе, снижает риск болезни Лайма вдвое.

Внимательно осмотрите тело

Клещ может остаться на коже даже после душа, поэтому, выйдя из воды, осмотрите тело, уделив особенное внимание областям за ушами, под волосами, между пальцами ног и рук, в локтевых и коленных сгибах, а также в складках паха и ягодиц.

Удалите клеща

Обнаружив насекомое, удалите его при помощи нитки, пинцета или специального приспособления для удаления клещей (важно строго следовать инструкции). Если ничего подходящего нет под рукой, обратитесь в ближайшую поликлинику.

Наблюдайте за состоянием кожи

Даже если вы не обнаружили клеща, наблюдайте за кожей в течение нескольких часов после прогулки. Если насекомое отпало само, на теле может появиться темно-синий синяк, а также припухлость и зуд. Обнаружив подозрительную область на теле, срочно обратитесь к врачу.

Симптомы