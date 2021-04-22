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Кардиолог развенчал миф об опасности спать на левом боку

Lenta.ruиещё 4
8 часов назад
Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман объяснил, почему спать на левом боку безопасно. Миф о том, что это положение опасно для сердца, он развенчал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Его отрывок опубликовала в Instagram ведущая шоу Елена Малышева.
Кардиолог развенчал миф об опасности спать на левом боку
Фото: UnsplashUnsplash
По словам Гандельмана, спать на левом боку можно, никакого вреда на сердце это не оказывает, поскольку орган надежно защищен каркасом из ребер.
«То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может. Поэтому спите так, как вы привыкли», — пояснил специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил три главные ошибки, которые люди совершают при гипертонии. Так, некоторые опираются на ошибочное понятие «рабочее давление». По словам специалиста, давление может быть только нормальным или повышенным. Кроме того, гипертоники не соблюдают диету и дозировку лекарств, назначенную врачом.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,Елена Малышева,
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