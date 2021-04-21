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Симптомы рака легких, которые можно увидеть на лице

Passion.ru
1 час назад
Рак легкого считается самым опасным видом злокачественных новообразований. А все из-за того, что болезнь обычно себя долго никак не проявляет и на ранних стадиях протекает бессимптомно. Поэтому диагностировать болезнь зачастую удается слишком поздно, когда уже упущены возможности.
Симптомы рака легких, которые можно увидеть на лице
Фото: Passion.ruPassion.ru
Но если тщательно следить за состоянием своего организма и вовремя реагировать на симптомы, то есть шанс своевременно заметить нарушения. Признаком страшного заболевания, например, могут стать изменения в лице. А именно - отек лица, напоминающий аллергическую реакцию, может свидетельствовать о развитии рака легкого, рассказали британские медики изданию Еxpress
«Отек лица может вызываться обструкцией верхней полой вены, спровоцированной раком легких»,
- сообщают врачи.
Верхняя полая вена - сосуд, впадающий в правое предсердие и собирающий венозную кровь от верхней части тела. А обструкция возникает когда на пути появляется препятствие, им и может оказаться опухоль в легком.
Человек с обструкцией верхней полой вены, может также ощущать следующие беспокойства:
  • головокружение,
  • головные боли,
  • давление в лице при наклоне,
  • одышка,
  • отеки конечностей,
  • ухудшение зрения.
Кроме того, о развитии онкологии может также свидетельствовать опущение века, суженный зрачок в этом же глазу и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.
Если вы нашли у себя хотя бы один признак, то рекомендуем не заниматься самолечением и вовремя обратиться ко врачу.
Болезни и лекарства,
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