Симптомы рака легких, которые можно увидеть на лице

Рак легкого считается самым опасным видом злокачественных новообразований. А все из-за того, что болезнь обычно себя долго никак не проявляет и на ранних стадиях протекает бессимптомно. Поэтому диагностировать болезнь зачастую удается слишком поздно, когда уже упущены возможности.

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Но если тщательно следить за состоянием своего организма и вовремя реагировать на симптомы, то есть шанс своевременно заметить нарушения. Признаком страшного заболевания, например, могут стать изменения в лице. А именно - отек лица, напоминающий аллергическую реакцию, может свидетельствовать о развитии рака легкого, рассказали британские медики изданию Еxpress

«Отек лица может вызываться обструкцией верхней полой вены, спровоцированной раком легких»,

- сообщают врачи.

Верхняя полая вена - сосуд, впадающий в правое предсердие и собирающий венозную кровь от верхней части тела. А обструкция возникает когда на пути появляется препятствие, им и может оказаться опухоль в легком.

головокружение,

головные боли,

давление в лице при наклоне,

одышка,

отеки конечностей,

ухудшение зрения. Человек с обструкцией верхней полой вены, может также ощущать следующие беспокойства:

Кроме того, о развитии онкологии может также свидетельствовать опущение века, суженный зрачок в этом же глазу и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.