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Ученые разгадали феномен «грозовой астмы»

runews24.ru
2 часа назад
В 2016 году в австралийском Мельбурне после сильной грозы отмечалось обострение приступов астмы у пациентов с этим заболеванием. Тогда от обострений погибли до 10 человек. Статья с результатами соответствующего исследования опубликована в издании PLOS One.
Ученые разгадали феномен «грозовой астмы»
Фото: runews24.rurunews24.ru
В настоящее время исследователям удалось выяснить, что стало причиной этого феномена. Оказалось, что из-за ветра, ударов молнии и пониженной влажности быстрее распространялась пыльца, способная вызвать приступы.
Первый случай “грозовой астмы” был зарегистрирован в 1983 году. Кроме пациентов с диагностированной и недиагностированной астмой, наибольшему риску, как сообщают ученые, подвержены люди с аллергией на рожь.
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