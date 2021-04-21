Ученые разгадали феномен «грозовой астмы»

В 2016 году в австралийском Мельбурне после сильной грозы отмечалось обострение приступов астмы у пациентов с этим заболеванием. Тогда от обострений погибли до 10 человек. Статья с результатами соответствующего исследования опубликована в издании PLOS One.

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В настоящее время исследователям удалось выяснить, что стало причиной этого феномена. Оказалось, что из-за ветра, ударов молнии и пониженной влажности быстрее распространялась пыльца, способная вызвать приступы.