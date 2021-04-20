Как отличаются признаки сердечного приступа у мужчин и женщин

Сердечно-сосудистые заболевания относятся к одним из самых распространенных причин преждевременной смерти. Инфаркт миокарда может убить человека в течение 10 минут. Поэтому важно слушать свой организм и разбираться в признаках болезни.

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Инфаркт случается, когда из-за сужения коронарной артерии сердечная мышца перестает в достаточной мере получать кислород из крови. Из-за этого нарушается ее работа, что впоследствии грозит летальным исходом.

Для того, чтобы определить, что у вас начинается сердечный приступ, важно знать симптоматику. У мужчин и женщин она отличается. Однако именно у представительниц прекрасного риск смерти от инфаркта выше. Вероятность появления болезни у дам может возникнуть примерно через 10 лет после менопаузы, до этого сердце женщин находится под защитой полового гормона эстрогена.

У обоих полов инфаркт вызван закупоркой коронарных сосудов. Но у мужчин он вызывается тромбом – сгустком крови, а у женщин в основном причиной становятся спазмы коронарных сосудов, поэтому тяжело заранее диагностировать предрасположенность к недугу.

Продолжительная боль в груди (более 5 минут), которая отдает в руки и верхнюю часть живота; Ощущение тяжести в грузи, будто на вас лежит весомый груз; Жжение в области груди; Одышка; Тошнота или рвота; Чувство страха и холодный пот; Бледный цвет кожи.

Специалисты не упустили и признаки, которые чаще бывают у женщин. Их диагностика затруднена слабой интенсивностью. Но следует обратить внимание на следующие беспокойства:

Тесно в груди; Боль в верхней части живота, напоминающая пищевое расстройство; Тянущее ощущение в мышцах рук; Повышенная потливость; Боль в спине; Необъяснимая усталость; Головокружение и тошнота; Депрессивное состояние;