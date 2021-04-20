Три привычки, которые провоцируют геморрой

Согласно статистике, в течение жизни с геморроем хотя бы раз сталкиваются 75% людей. Избежать этой болезни поможет здоровый образ жизни и избавление от привычек, которые провоцируют заболевание. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Засиживаться в туалете

Людям, которые проводят на унитазе больше положенного времени, отвлекаясь на телефон или чтение, следует быть осторожней. Слишком долгое сидение на унитазе создает дополнительное напряжение для вен, из-за чего они могут выпасть.

Есть мало клетчатки

Большинство людей не получает клетчатку в достаточном объеме, необходимом организму. Вследствие этого стул становится слишком жестким, каловые массы тяжело проходят по кишечнику и давление на него увеличивается, что и может стать причиной выпадения вен.

Поднимать тяжести