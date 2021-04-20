Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Три привычки, которые провоцируют геморрой

Мира Маркина
5 часов назад
Согласно статистике, в течение жизни с геморроем хотя бы раз сталкиваются 75% людей. Избежать этой болезни поможет здоровый образ жизни и избавление от привычек, которые провоцируют заболевание. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Три привычки, которые провоцируют геморрой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Засиживаться в туалете

Людям, которые проводят на унитазе больше положенного времени, отвлекаясь на телефон или чтение, следует быть осторожней. Слишком долгое сидение на унитазе создает дополнительное напряжение для вен, из-за чего они могут выпасть.

Есть мало клетчатки

Большинство людей не получает клетчатку в достаточном объеме, необходимом организму. Вследствие этого стул становится слишком жестким, каловые массы тяжело проходят по кишечнику и давление на него увеличивается, что и может стать причиной выпадения вен.

Поднимать тяжести

Даже непродолжительное и однократное поднимание тяжелого предмета увеличивает риск развития геморроя. Напряжение, которое испытывает человек в этот момент, создает дополнительное давление на прямую кишку, в ходе чего вены наполняются кровью и могут выпасть.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители