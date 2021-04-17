Врач назвал первые признаки проблем с почками

По словам специалиста, если человек среди ночи просыпается от боли в большом пальце ноги, то это может свидетельствовать о начавшейся подагре. Эксперт отметил, что этот недуг возникает, когда кристаллы уратов оседают в суставной щели, обычно в большом пальце ноги. Это может свидетельствовать, что они не справляются с фильтрацией мочевой кислоты.