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Врач назвал первые признаки проблем с почками

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад
Сотрудник частной медицинской клиники и исследовательского центра Майо доктор Линн Постон назвал первые признаки существования проблем с почками. Его цитирует «МедикФорум».
Врач назвал первые признаки проблем с почками
Фото: PixabayPixabay
По словам специалиста, если человек среди ночи просыпается от боли в большом пальце ноги, то это может свидетельствовать о начавшейся подагре. Эксперт отметил, что этот недуг возникает, когда кристаллы уратов оседают в суставной щели, обычно в большом пальце ноги. Это может свидетельствовать, что они не справляются с фильтрацией мочевой кислоты.
«Если почки не могут нормально выполнять свои функции, мочевая кислота накапливается в крови, что может провоцировать подагру»,
— пояснил Постон.
Однако он уточнил, что подагра не всегда развивается вследствие заболевания почек. Так, к другим факторам риска относится злоупотребление алкоголем и продуктами с высоким содержанием пуринов.
Болезни и лекарства,
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