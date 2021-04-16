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Врач рассказала, как можно заболеть от водопроводной воды

Вечерняя Москва
1 час назад
Врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская рассказала, что обычная водопроводная вода может довести человека до критического состояния, а также до летального исхода. В первую очередь эксперт отметила, что проблема грязной воды остается одной из самых распространенных в мире.
Врач рассказала, чем опасна вода из-под крана
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Всем известно, что грязная питьевая вода может приводить к серьезным заболеваниям, вплоть до смертельных исходов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сильно обеспокоена ростом таких случаев. Кроме того, не у каждого человека на Земле есть доступ к чистой питьевой воде, — заявила Петровская.
По словам врача, заболеть можно от плохой фильтрации и очистки воды. Терапевт отметила две группы заболеваний к которым приводит употребление грязной питьевой воды. Первая связана с микроорганизмами или паразитами, а вторая с высоким содержанием химикатов в жидкости.
— Например, высокое содержание железа может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или наоборот, недоброкачественное очищение воды, когда содержится большое количество хлорсодержащих веществ, может привести к нарушениям работы эндокринных органов, неврологическим заболеваниям, — объяснила специалист.
Кроме того Петровская добавила, что качество воды зависит от места проживания человека, так как на нее влияют содержание вредных примесей в грунте, пишет 5-tv.ru.
Болезни и лекарства,ВОЗ,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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