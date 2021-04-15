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Онколог раскрыл влияние способа приготовления продуктов на развитие рака

Lenta.ru
4 часа назад
Риск возникновения рака могут увеличить определенные способы приготовления продуктов, заявил онколог Михаил Мяснянкин. Его слова передает «Пятый канал».
Онколог раскрыл влияние обжарки на развитие рака
Фото: UnsplashUnsplash
При жарке мяса на подсолнечном масле в еде появляются канцерогенные вещества. Прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием опухолей в органах пищеварительной системы, отметил специалист. Чтобы предотвратить развитие рака, врач порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.
«Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов», — добавил Мяснянкин.
Сопутствующие онкологии патологии также могут вызвать калорийные продукты, в которых много жира и сахара.
Ранее врачи рассказали, что у переболевших COVID-19 онкобольных в некоторых случаях наблюдалось снижение количества раковых клеток. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что коронавирусная и другие инфекции активизируют иммунную систему человека и организм может начать уничтожать злокачественную опухоль.
Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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