Онколог раскрыл влияние обжарки на развитие рака

Риск возникновения рака могут увеличить определенные способы приготовления продуктов, заявил онколог Михаил Мяснянкин. Его слова передает «Пятый канал».

При жарке мяса на подсолнечном масле в еде появляются канцерогенные вещества. Прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием опухолей в органах пищеварительной системы, отметил специалист. Чтобы предотвратить развитие рака, врач порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.