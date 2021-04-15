Четыре симптома опухоли мозга, которые нельзя игнорировать

Точные причины появления опухоли мозга по сей день неизвестны. Большинство врачей сходятся во мнении, что виной всему наследственность или радиация. Так или иначе, даже доброкачественная опухоль может серьезно навредить здоровью. Подробнее о том, какие симптомы указывают на недуг, – в материале "Рамблера".

Головные боли

усиливается при кашле, чихании и занятиях спортом

может сопровождаться рвотой

безрецептурные препараты не помогают

может быть сильнее утром после сна

иногда становится постоянной Когда новообразование увеличивается в размерах, оно начинает давить на нервные окончания или пережимает сосуды, из-за чего возникает боль. От обычного недомогания ее можно отличить по следующим признакам:

Изменения личности

Опухоль мозга в отличие от других схожих недугов сильно отражается не только на физическом состоянии, но и на характере. Так, некогда добродушный человек вмиг может стать агрессивным, а душа компании превратиться в замкнутого интроверта.

Усталость

Отсутствие сил вкупе с бессонницей крайне характерно для опухоли мозга. Усталость возникает даже от повседневных дел, которые раньше совершенно не утомляли.

Очаговые симптомы