Что такое синдром внезапной смерти и как его избежать

18-летний британец Патрик Мид в 2019 году потерял свою сестру Лорен.

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19-летняя девушка умерла от сердечного приступа во сне. После этого юноша заинтересовался синдромом внезапной смерти у взрослых. В фильме «Би-би-си» «Внезапная смерть: тайный убийца моей сестры» Патрик рассказал о том, что его семья предприняла после ухода Лорен из жизни.

Патрик с родными прошли серию тестов и анализов, чтобы узнать больше о работе своего сердца. По его мнению, своевременная диагностика поможет многим избежать летального исхода, даже если сейчас потенциальных жертв синдрома ничто не беспокоит.

Я никогда не приму то, что произошло с Лорен, но понимаю об этом немного больше. Я надеюсь, что в будущем диагностика и генетика будут спасать жизни и когда-нибудь мы получим все ответы,

Врачи говорят, что синдром внезапной смерти у взрослых вызывает желудочковая тахикардия, сбой в сердечном ритме. Это может случиться в любом возрасте и с абсолютно здоровыми людьми.

Иногда перед роковым приступом люди чувствуют головокружение, находятся в предобморочном состоянии. Часто синдром развивается на фоне стресса. Около четверти случаев вызваны специфической патологией тканей сердца, а именно калиевых каналов внутреннего выпрямления. Она может быть обнаружена только у живого человека, поскольку связана с током ионов сквозь клетки.

Впервые синдром внезапной смерти у взрослых описали в 1977 году, обнаружив его у хмонгов — беженцев из Китая в США.