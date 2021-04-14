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Плохая гигиена рта повышает риск болезни Альцгеймера

Анна Арсеньева
4 часа назад
Ученые из Университета Нью-Йорка заявили, что плохая гигиена полости рта может повысить риск деменции, включая болезнь Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's Association.
Плохая гигиена рта повышает риск болезни Альцгеймера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты выяснили, что патогенная микрофлора десен связана с высоким уровнем бета-амилоидов. Это может способствовать накоплению амилоидных бляшек в будущем.
Ученые провели исследование с участием 48 пожилых людей без признаков когнитивных нарушений. Изучив микрофлору пародонтальных карманов, они сопоставили результаты с данными о присутствии амилоидов и нейрофибриллярных скоплений в спинномозговой жидкости пациентов. Таким образом определялся дисбиотический индекс — соотношение вредных патогенных бактерий и здоровых.
Повышенное количество патогенных микробов Treponema, Porphyromonas, Tannerella связано с увеличением уровня бета-амилоидов (группа Aβ+). У людей в этой группе было в четыре раза больше вероятность высокого дисбиотического индекса.
Как объяснили эксперты, бактерии способны проникать в центральную нервную систему и влиять на мозг. Кроме того, они могут спровоцировать обширное воспаление.
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