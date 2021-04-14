Плохая гигиена рта повышает риск болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Нью-Йорка заявили, что плохая гигиена полости рта может повысить риск деменции, включая болезнь Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's Association.

Специалисты выяснили, что патогенная микрофлора десен связана с высоким уровнем бета-амилоидов. Это может способствовать накоплению амилоидных бляшек в будущем.

Ученые провели исследование с участием 48 пожилых людей без признаков когнитивных нарушений. Изучив микрофлору пародонтальных карманов, они сопоставили результаты с данными о присутствии амилоидов и нейрофибриллярных скоплений в спинномозговой жидкости пациентов. Таким образом определялся дисбиотический индекс — соотношение вредных патогенных бактерий и здоровых.

Повышенное количество патогенных микробов Treponema, Porphyromonas, Tannerella связано с увеличением уровня бета-амилоидов (группа Aβ+). У людей в этой группе было в четыре раза больше вероятность высокого дисбиотического индекса.