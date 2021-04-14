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Названы несовместимые с авиаперелетами операции пассажиров

Lenta.ru
2 часа назад
Хирург-онколог Карасев назвал несколько несовместимых с авиаперелетами операций пассажиров. Этой информацией он поделился с «Росбалт».
Названы несовместимые с авиаперелетами операции пассажиров
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам доктора, людям, которые перенесли операции по трансплантации костного мозга, стоит воздержаться от полетов на период от двух месяцев до полугода. В противном случае, пассажиры могут в полете подхватить инфекцию, так как их организм находится в иммуносупрессорном состоянии.
Также Карасев напомнил, что опасно летать при тромбоцитопении, после операции по удалению лимфоузлов или операции по поводу рака молочной железы.
Кроме того, хирург не рекомендовал летать людям с анемией при гемоглобина ниже 80, так как во время перелета может начаться удушье или нехватка кислорода.
В заключение врач призвал отказаться от полетов любой продолжительности, если вы выписались из больницы менее чем две недели назад.
Болезни и лекарства,Росбалт,
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