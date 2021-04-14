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Врач назвал провоцирующие рак привычки

Lenta.ru
2 часа назад
Заведующий поликлиникой «Медицинский город» радиолог Станислав Ракитин назвал привычки, которые могут спровоцировать рак. Об этом пишет издание «Тюменская область сегодня».
Врач назвал провоцирующие рак привычки
Фото: PixabayPixabay
Врач напомнил, что вредные привычки могут привести к возникновению различных болезней, в том числе и к увеличению риска развития рака. Так, наиболее опасными привычками являются курение и алкоголь.
При этом специалист подчеркнул, что употребление горячей пищи также может привести к развитию рака. Высокая температура еды может привести к постоянным ожогам органов, что станет причиной деформации клеток и, как следствие, онкологии.
Беспорядочные половые связи также могут увеличить риск развития рака. Вирус папилломы человека, передающийся половым путем, способен провоцировать рак шейки матки, горла и даже легких, заключил Ракитин.
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