Врач назвал провоцирующие рак привычки

Заведующий поликлиникой «Медицинский город» радиолог Станислав Ракитин назвал привычки, которые могут спровоцировать рак. Об этом пишет издание «Тюменская область сегодня».

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Врач напомнил, что вредные привычки могут привести к возникновению различных болезней, в том числе и к увеличению риска развития рака. Так, наиболее опасными привычками являются курение и алкоголь.

При этом специалист подчеркнул, что употребление горячей пищи также может привести к развитию рака. Высокая температура еды может привести к постоянным ожогам органов, что станет причиной деформации клеток и, как следствие, онкологии.