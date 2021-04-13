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О каких проблемах со здоровьем говорит бессонница

Анна Арсеньева
3 часа назад
Согласно статистике, около 30% россиян страдают от бессонницы. В мире проблемы со сном испытывают 28-45% населения. При этом бессонница может быть симптомом других, более серьезных заболеваний. Подробнее — в материале "Рамблера".
О каких проблемах со здоровьем говорит бессонница
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов в организме, а они в свою очередь влияют на наше состояние в целом. Бессонница бывает при гипертиреозе, когда орган работает слишком активно, и гипотиреозе. Это заболевание, при котором гормонов выделяется недостаточное количество.

Диабет

Проблемы со сном бывают и у людей с сахарным диабетом. Бессонница может возникать из-за гипогликемического состояния: организм испытывает недостаток глюкозы, поэтому человек может по несколько раз за ночь вставать, испытывая жажду, голод или головную боль. Кроме того, диабет влияет на мочевыделительную систему. Почки активно пытаются вывести сахар из организма, и больной вынужден часто по ночам вставать в туалет.

Депрессия

Для депрессии характерны угнетенное состояние, потеря интереса, сниженная энергичность. Проблемы со сном также являются одним из ее симптомов. Кроме того, бессонница бывает при тревожных расстройствах: человеку сложно уснуть, либо он резко просыпается посреди ночи.
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