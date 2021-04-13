О каких проблемах со здоровьем говорит бессонница

Согласно статистике, около 30% россиян страдают от бессонницы. В мире проблемы со сном испытывают 28-45% населения. При этом бессонница может быть симптомом других, более серьезных заболеваний. Подробнее — в материале "Рамблера".

Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов в организме, а они в свою очередь влияют на наше состояние в целом. Бессонница бывает при гипертиреозе, когда орган работает слишком активно, и гипотиреозе. Это заболевание, при котором гормонов выделяется недостаточное количество.

Диабет

Проблемы со сном бывают и у людей с сахарным диабетом. Бессонница может возникать из-за гипогликемического состояния: организм испытывает недостаток глюкозы, поэтому человек может по несколько раз за ночь вставать, испытывая жажду, голод или головную боль. Кроме того, диабет влияет на мочевыделительную систему. Почки активно пытаются вывести сахар из организма, и больной вынужден часто по ночам вставать в туалет.

Депрессия