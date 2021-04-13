Что такое кислотность и как она влияет на состояние ЖКТ

Кислотностью называют концентрацию соляной кислоты в желудочном соке. От ее уровня зависит состояние ЖКТ. Врач общей практики, заведующий отделением в Диагностическом центре 5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook объяснил, на что влияет кислотность и как понять, в норме она или нет. "Рамблер" делится мнением врача.

По словам медика, причиной многих заболеваний желудочно-кишечного тракта является нарушение процессов кислотопродукции и кислотонейтрализации. Среди них — гастрит, панкреатит, язва.

"При приеме пищи кислотность повышается. В нижней части желудка вырабатываются щелочная слизь, которая должна нейтрализовать кислоту перед тем, как пища попадает в двенадцатиперстную кишку. Если щелочной слизи вырабатывается мало, то пища, пропитанная кислотой, застаивается в желудке, разъедая стенки желудка", — написал врач.

Кислотная среда в желудке необходима для переваривания и "дезинфекции" пищи. Она может быть повышенной и пониженной. Повышенная возникает при "длительной гиперсекреции соляной кислоты" или "недостаточности кислонейтрализации". При этом у человека могут возникать такие симптомы, как изжога, боль в правом подреберье, отрыжка кислым, белый налет на языке, запоры и другие.

"...если кислоты мало, то у человека чаще возникают всевозможные расстройства ЖКТ и инфекционные отравления", — объяснил Прокофьев.