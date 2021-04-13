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Первые симптомы клещевого энцефалита

Елизавета Назарова
4 часа назад
С наступлением теплой погоды врачи начинают предупреждать об активности разного рода насекомых. Одними из самых опасных являются клещи, которые переносят вирусную энцефалитную инфекцию. "Рамблер" рассказывает о первых симптомах клещевого энцефалита, на которые нужно обратить внимание.
Первые симптомы клещевого энцефалита
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Если вы прогуливались по парку или лесу, не исключено, что вас мог укусить клещ. Если от него вовремя избавиться, сам по себе укус клеща не представляет опасности. Медики советуют не заниматься избавлением от клеща самостоятельно. Необходимо обратиться к специалисту, чтобы он аккуратно вытащил его, а затем отправил в лабораторию для проверки.
Существует масса симптомов клещевого энцефалита. Стоит отметить, что его инкубационный период длится от 7 до 14 дней, но может достигать и 30 дней, поэтому недомогание вы можете заметить не сразу.

Первые симптомы

Начало клещевого энцефалита легко спутать с отравлением или простудой. У человека поднимается температура до 38-40 градусов, появляется озноб и лихорадка. Зараженные этим вирусом отмечают общее недомогание, которое проявляется в виде головной боли, головокружений и слабости. В некоторых случаях может быть тошнота или рвота. Также встречается повышенная утомляемость и нарушения сна.

Редкие симптомы

В начальной фазе заболевания есть и другие симптомы, но они возникают у людей гораздо реже. Они также могут зависеть от течения болезни. Одним из таких являются боли во всем теле, похожие на мышечные. Им может предшествовать онемение конечностей. По мере течения заболевания неврологическая симптоматика может увеличиваться. Остальные симптомы проявляются уже в острой форме, но ее, как правило, уже можно идентифицировать, поэтому о заболевании узнают в кабинете врача.
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