Британские медики раскрыли первые признаки рака кожи. Об этом сообщает Express.

Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Global Look Press Frank Rumpenhorst / dpa / Global Look Press

По данным специалистов, в первую очередь следует обращать внимание на любые новые родинки или пятна, появляющиеся после 21 года. Также опасение должны вызвать любые изменения пятен на коже — цвет, форма, размер, текстура.

Кроме того, стоит обращать внимания на родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель.

При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков, медики рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование.