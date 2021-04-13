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Раскрыт способ предотвратить частую болезнь печени

Lenta.ru
3 часа назад
Ученые Университета Цукубы в Японии раскрыли, что физические упражнения умеренной или высокой интенсивности являются хорошим способом предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени, которая может привести к воспалению, циррозу и печеночной недостаточности. Кратко о результатах научного исследования, опубликованного в журнале JHEP Reports, рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты проанализировали данные об испытуемых с ожирением, которые соблюдали трехмесячный режим физических упражнений и диеты, направленные на снижение веса. Ученые отслеживали состояние печени, объем жировой ткани в органе, увеличение мышечной силы, уменьшение воспаления и окислительного стресса, а также уровень маркеров окислительного стресса.
Оказалось, что упражнения дополнительно к режиму похудания уменьшили стеатоз (начальную стадию жировой болезни печени) на 9,5 процента, жесткость печени на 6,8 процента, а фиброз — на 16,4 процента. Физические нагрузки также изменяли концентрации специфических органокинов и, по-видимому, индуцировали противовоспалительные и антиоксидантные реакции в ответ на стресс за счет активации Nrf2 (фактора транскрипции генов).
Неалкогольная жировая болезнь печени является очень частым заболеванием и возникает из-за нездорового образа жизни. По оценкам, от нее страдает примерно четверть населения Земли.
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