Ученые: злоупотребление спиртным сокращает жизнь на 28 лет

Чтобы жить на 28 лет дольше, необходимо отказаться от алкоголя. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета после исследования. Об этом сообщает портал Express.

В течение 20 лет эксперты наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя шведов, датчан и французов. Как оказалось, смертность среди людей, имеющих пагубную привычку, выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.