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Ученые: злоупотребление спиртным сокращает жизнь на 28 лет

Мира Маркина
6 часов назад
Чтобы жить на 28 лет дольше, необходимо отказаться от алкоголя. К такому выводу пришли ученые из Каролинского университета после исследования. Об этом сообщает портал Express.
В течение 20 лет эксперты наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя шведов, датчан и французов. Как оказалось, смертность среди людей, имеющих пагубную привычку, выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.
Исследователи отметили - спиртное даже в малых дозах негативно влияет на здоровье внутренних органов, а также увеличивает риск развития онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что нарколог назвал самый опасный алкоголь.
Болезни и лекарства,Видео,
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