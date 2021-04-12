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Основные признаки, указывающие на старческие болезни

Мира Маркина
3 часа назад
Главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина раскрыла основные признаки старческих болезней. По словам эксперта, к ним относятся снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, а также непреднамеренное снижение веса.
"Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении",
- пояснила медик, добавив, что некоторые люди начинают падать, у них нарушается походка и появляется головокружение.
Рунихина подчеркнула, что большинство падений заканчиваются тяжелыми травмами, в числе которых черепно-мозговая и перелом шейки бедра:
"И если человек падает регулярно, то быстро снижается физическая активность, человек боится ходить, выходить на улицу и, таким образом, начинает стареть очень быстро".
Болезни и лекарства,
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